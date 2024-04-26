Саудовская Аравия обеспечит электроэнергией Сирию и Ливан

Минэнерго Турции работает над проектом создания линии электропередачи из Саудовской Аравии до Турции, которая поможет развивать региональную торговлю электроэнергией и обеспечит ею Сирию и Ливан.

Турция ведет активную работу над крупным проектом по созданию сети электропередачи, которая позволит поставлять электроэнергию из Саудовской Аравии через Иорданию и Сирию в Турцию, сформировав новый энергетический маршрут, который обеспечит развитие региональной торговли электроэнергией.

Переговоры с Саудовской Аравией по проекту продолжаются, в ближайшей перспективе к проекту может присоединиться и Ливан, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Новый энергетический коридор идеально впишется в энергетическое сотрудничество Турции и Сирии: Анкара уже девять лет поставляет электроэнергию на север Сирии и работает над восстановлением 500-МВт линии Быреджик-Алеппо.

При этом Турция благодаря своему географическому положению может стать не столько энергетическим хабом, сколько транзитной страной между производителями электроэнергии и ее потребителями, что усилит роль страны как регионального центра возобновляемой энергетики.

Также в планах страны - соединение энергосистем Турции с Азербайджаном через Нахичеван, что позволит передавать электроэнергию через Азербайджан в Центральную Азию и позволит ей стать одним из ключевых узлов более широкой электроэнергетической системы между Европой и Центральной Азией, добавил Альпарслан Байрактар.