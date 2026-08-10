Развитие Карабаха и Нахчывана будет идти по единой концепции - Алиев

Азербайджанский лидер заявил, что Нахчыван, Карабах и Восточный Зангезур будут развиваться в рамках единой концепции с применением общей системы администрирования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Нахчыване заявил о необходимости развития территорий Нахчывана, Восточного Зангезура и Карабаха на базе единого плана. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью Азербайджанскому телевидению.

Руководитель республики поручил разработать план развития Нахчывана с современной инфраструктурой, добавив, что генпланы для освобожденных территорий уже готовы, а строительство стабильно поддерживается государством.

"Ежегодно из государственного бюджета Азербайджана в бюджет Нахчыванской Автономной Республики выделяются сотни миллионов манатов. То есть если бы этого не было, естественно, мы бы не увидели сегодняшний развивающийся и благоустроенный Нахчыван"

- Ильхам Алиев

Учитывая масштабное строительство в Карабахе и Восточном Зангезуре, Алиев обратил внимание на небольшое расстояние между Зангиланским и Ордубадским районами, которое составляет всего 42 км.

"Это фактически единое пространство, так было и исторически. Зангезур, Нахчыван, Карабах были единым пространством, и миграция людей происходила на протяжении веков. Поэтому на этой обширной географической территории у многих есть родня, и мы рассматриваем это как единый, образцовый край развития"

- Ильхам Алиев

Помимо территориального единства, указанные регионы объявлены зоной зеленой энергии. На освобожденных территориях уже внедрены две системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 250 МВт, уточнил президент.

"Я дал поручение, чтобы в Нахчыване на первом этапе также была установлена система хранения энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью не менее 100 МВт. Потому что здесь также работают электростанции на возобновляемых источниках энергии – солнечные и гидроэлектростанции"

- Ильхам Алиев

Глава государства подчеркнул, что создание спецпредставительства президента в Нахчыване административно объединяет три региона. Алиев добавил, что преимущества этой системы уже оценили более 90 тыс жителей Карабаха и Восточного Зангезура.

"Таким образом, эти структурные реформы, проводимые параллельно с кадровыми преобразованиями, безусловно, представляют собой подход, направленный на достижение главной цели - чтобы этот регион, этот древний край постоянно развивался, чтобы люди жили здесь в комфорте, безопасности и благополучии"

- Ильхам Алиев