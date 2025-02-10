Вылов рыбы в Дагестане сократился на треть в 2026 году

В Дагестане 89 профильных организаций выловили 15,4 тыс т рыбы за первые шесть месяцев 2026 года. Соответствующую информацию предоставил региональный комитет по рыбному хозяйству.
Показатель промысла упал более чем на треть, поскольку за аналогичный период прошлого года улов составлял 23,3 тыс т. Главными причинами такого спада послужили неблагоприятная погода и обмеление Каспийского моря, из-за которого косяки кильки сместились в труднодоступные для тралов зоны.
В ведомстве уточнили, что из общего объема на долю каспийской кильки пришлось 13,3 тыс т, тогда как в первом полугодии 2025 года этот показатель достигал 20,8 тыс т.
Представители комитета также добавили, что значительное падение уровня Каспийского моря неблагоприятно сказывается на прибрежном промысле, так как затрудняет выход рыбаков в море, особенно в северной части республики.