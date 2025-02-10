Вылов рыбы в Дагестане сократился на треть в 2026 году

Общий объем добычи рыбы на территории Дагестана по итогам работы в январе-июне 2026 года опустился до 15,4 тыс т из-за обмеления акватории Каспийского моря.

​В Дагестане 89 профильных организаций выловили 15,4 тыс т рыбы за первые шесть месяцев 2026 года. Соответствующую информацию предоставил региональный комитет по рыбному хозяйству.

​Показатель промысла упал более чем на треть, поскольку за аналогичный период прошлого года улов составлял 23,3 тыс т. Главными причинами такого спада послужили неблагоприятная погода и обмеление Каспийского моря, из-за которого косяки кильки сместились в труднодоступные для тралов зоны.

​В ведомстве уточнили, что из общего объема на долю каспийской кильки пришлось 13,3 тыс т, тогда как в первом полугодии 2025 года этот показатель достигал 20,8 тыс т.

​Представители комитета также добавили, что значительное падение уровня Каспийского моря неблагоприятно сказывается на прибрежном промысле, так как затрудняет выход рыбаков в море, особенно в северной части республики.