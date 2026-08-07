Земли Азербайджана избавили еще от 800 опасных боеприпасов

На освобожденных территориях Азербайджана за неделю от неразорвавшихся боеприпасов и мин очищено более 1,5 тысяч гектаров земли, на которой было найдено 784 неразорвавшихся снаряда и более 100 мин.

Саперы с 3 по 9 августа обнаружили и обезвредили на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана 20 противотанковых и 87 противопехотных мин, а также 784 неразорвавшихся боеприпаса, говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Всего за неделю от опасных снарядов и мин было очищено 1581 га территории, отмечается в сводке, передает Report.

Работы велись на землях 11 районов страны, а также в городах Ханкенди и Шуша и освобожденных от оккупации пяти селах Газахского района.

В них участвовали специалисты ANAMA, министерств обороны и МЧС страны, пяти местных организаций и одного НПО, говорится в сообщении.