Выработка ветроэлектростанций на Северном Кавказе выросла на 22%

Производство электроэнергии ветроэлектрическими станциями на Северном Кавказе за первые пять месяцев 2026 года возросло на 22% из-за запуска нового крупного объекта.

В Дагестане и Ставропольском крае ветроэлектрические станции нарастили объем выработки энергии за первые пять месяцев 2026 года на 22%, увеличив показатель с 777,7 млн до 945,5 млн кВт-ч. Об этом сообщили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Представители организации уточнили, что в конце 2025 года на территории Дагестана ввели в эксплуатацию первую очередь Новолакской ВЭС мощностью 152,5 МВт, а после запуска второй очереди на 147,5 МВт в июне-июле 2026 года суммарная мощность станции достигла 300 МВт, что позволило ей получить статус крупнейшей ветроэлектростанции в России.

Распределительные сети компании "Россети Северный Кавказ" по итогам первого полугодия 2026 года приняли 16,2 млн кВт-ч зеленой электроэнергии, сгенерированной за счет солнца и воды. Этот результат превысил показатель аналогичного периода прошлого года, составлявший 14,2 млн кВт-ч, на 13,8%.

Доля энергии из возобновляемых источников в Чечне за первую половину 2026 года достигла 69,1% от общего объема ВИЭ-генерации на Северном Кавказе, тогда как годом ранее она равнялась 86%. Аналогичный результат для Северной Осетии зафиксирован на уровне 17,1%, а в Карачаево-Черкесии показатель снизился с 14% до 13,8%.

Снабжение инфраструктуры "Россети Северный Кавказ" экологичной энергией за шесть месяцев 2026 года обеспечивалось двумя основными способами. Большую часть поставок дала солнечная генерация, составившая 51,2%, в то время как доля гидрогенерации достигла 48,8%. Годом ранее пропорция была распределена иначе: на солнечные объекты приходилось 63,3% отпуска, а на водные — 36,7%.