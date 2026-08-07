США ждут от Израиля следования договоренностям по Газе – СМИ

В Вашингтоне ожидают, что несмотря на заявления Нетаньяху, Израиль будет следовать мирному плану по Газе, пишет Axios.

Израиль будет выполнять договоренности по сектору Газа, несмотря на заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о непринятии плана по Газе, полагают в Белом доме, пишет со ссылкой на американского чиновника корреспондент Axios Барак Равид.

Чиновник отметил, что в Вашингтоне не проявляют обеспокоенности в связи с заявлениями израильского премьера о том, что еврейское государство отвергает план Совета мира по Газе из 15 пунктов и не намерено выводить военных из сектор Газа до тех пор, пока не будет разоружено палестинское движение ХАМАС.

По мнению чиновника, позиция Нетаньяху связана с выборами в Кнессет (парламент Израиля), который запланированы на 27 октября. Вместе с тем он отметил, что в Белом доме понимают политические соображения Нетаньяху, пока он выполняет американские просьбы, в частности связанные со сдерживанием ударов по Газе.

В публикации отмечается, что на прошлой неделе премьер Израиля в разговоре с Дональдом Трампом пообещал "дать шанс" плану Совета мира и ограничить удары по Газе, чтобы начать процесс демилитаризации.

Отметим, что по данным газеты The New York Times Израиль, невзирая на несогласие с планом по Газе, находится во взаимодействии с Советом мира, в том числе обсуждается вопрос снижения интенсивности ударов по сектору Газа.