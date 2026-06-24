Баку помогал Тегерану в трудное время - Пезешкиан

Отношения Ирана со странами региона улучшаются, сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
"Пакистан сейчас искренне сотрудничает с нами. Афганистан очень хорошо сотрудничает. С Туркменистаном также все хорошо. Афганистан и Пакистан не позволили террористам и сепаратистам проникнуть в нашу страну со своих территорий"
– Масуд Пезешкиан
Иранский президент отдельно выделил среди соседей Азербайджан, по его словам, во время войны Баку оказал Тегерану значительную помощь по различным направлениям.
"Во время войны они оказывали нам значительную помощь по различным направлениям. Будь то поставки в Россию или собственные поставки, они сопровождали нас и помогали нам во всем, в чем мы нуждались"
– Масуд Пезешкиан
Иран – братская страна для Азербайджана и Баку никогда не допустит атаки на соседнюю страну со своей территории, отметил на прошлой неделе помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.