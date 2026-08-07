Россия увеличит производство авиакеросина в августе

В Минэнерго сообщили, что в августе ожидается рост выпуска авиатоплива в России на 4%. Запасы авиатоплива в РФ сейчас находятся на обычном уровне.

В текущем месяце в России будет произведено авиакеросина на 4% больше, чем в прошлом месяце, рассказали в в августе Минэнерго РФ.

"Министерство энергетики Российской Федерации сообщает, что производство авиакеросина в августе ожидается на уровне августа 2025 года, что +4 % выше уровня июля 2026 года"

– сообщение ведомства

В настоящее время запасы авиационного топлива в России находятся на обычном уровне и могут быть увеличены за счет роста производства.

В Минэнерго подчеркнули, что в стране выпускается достаточно авиакеросина для удовлетворения потребления, имеется баланс.

"Весь необходимый объем потребления будет удовлетворен уровнем производства, поэтому производство и потребление керосина находятся в балансе, в том числе за счет использования российского авиатоплива"

– Минэнерго России

Мониторинг ситуации с авиатопливом на постоянной основе осуществляют совместно Минэнерго, Минтранс и Росавиация.