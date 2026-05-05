В Абхазии заработал международный детский лагерь

В Гудаутском районе Абхазии сегодня открылся международный детский лагерь "Мост дружбы: Россия и Абхазия" – в нем будут отдыхать абхазские школьники, а вожатыми станут специалисты из "Артека" и "Смены".

У абхазских школьников появилась прекрасная возможность отдохнуть в международном детском лагере "Мост дружбы: Россия и Абхазия", сообщили в министерстве просвещения Абхазии.

"На базе Калдахуарской школы-интерната Гудаутского района начал работу международный детский лагерь "Мост дружбы: Россия и Абхазия". Его инициатором стал Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" при содействии министерств просвещения Абхазии и России"

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Лагерь только начал работу, поэтому нынешним летом он успеет принять лишь две смены отдыхающих – ими станут 150 школьников со всей республики, каждая смена объединит по 75 участников, - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Вожатыми у ребят будут настоящие профессионалы – ими станут представители российских детских центров "Артек" и "Смена", пояснили в пресс-службе Минпросвещения Абхазии.

Идея лагеря не нова - проект уже работал в республике в 2024 и 2025 годах, тогда лагерные смены приняли по 200 ребят, которые провели время не только с пользой для здоровья, но и для учебы: отдых чередовался с интенсивными образовательными программами.