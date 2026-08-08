Вестник Кавказа

Red Wings продолжит летать в Тбилиси и Батуми зимой

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Российская авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы в Грузию и зимой. Полеты в Тбилиси будут совершаться ежедневно, в Батуми – несколько реже.

Попасть в Грузию на самолетах российского перевозчика Red Wings можно будет и ближайшей зимой, продолжение полетов анонсировали в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы в столицу Грузии Тбилиси будут совершаться ежедневно с 26 октября. Долететь в Батуми можно будет три раза в неделю: полеты планируется выполнять по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Продажа билетов на зимний период уже открыта.

Кроме того, в авиакомпании сообщили о росте популярности полетов в Грузию: за первые шесть месяцев текущего года пассажиропоток на рейсах из аэропорта Жуковский в Грузию подскочил на 82% относительно минувшего года.

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