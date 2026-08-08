Вестник Кавказа

Министр экономики Армении поедет на мероприятие ЕАЭС

Министр экономики Армении поедет на мероприятие ЕАЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян примет участие в  заседании Совета по агропромышленной политике ЕАЭС.

Армянский министр экономики Геворг Папоян станет участником Совета по агропромышленной политике ЕАЭС. Соответствующий указ – об отправке его в командировку – подписал премьер-министр Никол Пашинян.

В документе говорится, что Папоян поедет на очередное заседание Совета, которое стартует 12 августа и будет проходить по 14 августа.

Мероприятие состоится в Алматы (Казахстан).

Напомним, ранее Никол Пашинян заявил о невозможности проведения в ближайшее время референдума по вопросу о выборе между ЕАЭС и ЕС, так как, по его словам, вероятность, что Армения вступит в ЕС, на данный момент остается умозрительной, и для организации референдума нужно реализовать ряд шагов по евроинтеграции, в частности, получить статус кандидата.

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