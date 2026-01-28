Россия реорганизует свои военные базы в Сирии

В скором времени сирийские аэропорт Хмеймим и порт Тартус, которые использовались российскими военными как базы в Сирии, будут реорганизованы и перейдут под управление сирийской стороны.

Военные базы России в Сирии в скором времени станут совместными учебными центрами, а все их гражданские объекты перейдут под управление властей страны - меморандум об этом подписали Москва и Дамаск, сообщили в МИД САР.

В управление Дамаска перейдут аэропорт Хмеймим и четвертый коммерческий причал в порту Тартус, а военные объекты будут преобразованы в совместные учебно-тренировочные центры, которые будут функционировать на основе новых механизмов с учетом интересов России и Сирии, говорится в документе, передает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Меморандум – итог полуторалетних переговоров между Москвой и Дамаском. Документ – самое значительное событие в отношениях двух стран, он открывает новую главу в двусторонних отношениях России и Сирии, отметили в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

Новые договоренности вступят в силу не позднее чем через три месяца – они отведены на переходный период, добавили в МИД страны.