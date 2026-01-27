Аш-Шараа стал сильнее, но Россия все еще нужна Сирии

28 января 2026 года временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву с рабочим визитом для переговоров с Владимиром Путиным.

Это уже второй визит лидера Сирии в РФ за последние полгода: в октябре 2025 года он приезжал в Москву впервые. Между двумя его посещениями Кремля в России успели побывать председатель временного правительства Асаад аш-Шейбани и глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра.

Со свержения власти Башара Асада в западных СМИ было много спекуляций по поводу того, что лидер Ахмед аш-Шараа станет строить свою внешнюю политику на антагонизме с Россией, которая боролась против вооруженной оппозиции и помогала прежнему режиму.

Однако "новый Дамаск" не только не начал конфронтацию с Москвой, но и быстро установил диалог с Кремлем и МИД РФ. Во время первого визита аш-Шараа в октябре ходили слухи, что он якобы поставит ультиматум "либо выдайте Асада, либо уберите базы", но они так и остались слухами. Асад продолжает жить в Москва-сити, а авиабаза Хмеймим в Латакии и пункт материально-технического обеспечения армии РФ в порту Тартус все еще работают.

Нынешний визит Аш-Шараа проходит в контексте значительных изменений в Сирии. Неделю назад войска Дамаска вытеснили курдские отряды самообороны (YPG) и прокурдские интернациональные Сирийские демократические силы с ключевых позиций в ряде северных провинций САР, включая Ракку, Дейр-эз-Зор и Хасеке. Стороны подписали договор об интеграции СДС в сирийскую армию в обмен на культурную автономию, но процесс еще не завершен, бои продолжаются, прижатые к двум анклавам курды сопротивляются.

Казалось бы, причем тут Россия? Есть прямая связь. В 2019 году, когда протурецкие силы при поддержке ВС Турции провели операцию "Источник мира" в Заевфратье, именно сочинская сделка Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана остановила военные действия. Россия взяла на себя ответственность отвести курдские отряды на 30 км к югу от турецкой границы. Организовывались совместные российско-турецкие патрули. Россия выступала гарантом стабильности не только подконтрольных Асаду территорий, но и подконтрольных курдам. Эту функцию развода противоборствующих сторон выполняла в том числе военная полиция в Эль-Камышлы, где располагается аэродром, до недавнего времени использовавшийся российскими военными.

Повестка визита Аш-Шараа охватывает двусторонние связи и ситуацию на Ближнем Востоке, но на переговорах в Кремле могут обсуждаться и события на северо-востоке Сирии, включая вывод российского военного персонала с Эль-Камышлы. Канал Kurdistan24 и агентство Reuters уже распространяли снимки того, как с этой базы вылетают транспортный самолет Ил-76 и вертолеты Ми-8. Неясно только, перевозятся ли солдаты и БТР в Россию или на авиабазу Хмеймим.

После расширения подконтрольной Дамаску территории САР и фактически ликвидации "Сирийского Курдистана" необходимости в российских военных в этой части Сирии больше нет. Россия признает Аш-Шараа как законную власть, помня, что курды в свое время отказались присягать на верность Асаду. Поэтому дальнейшее развитие событий в Заевфратье остается на усмотрение аш-Шараа и лидера курдов Мазлума Абди.

Кроме "Сирийского Курдистана", лидеры России и Сирии могут обсудить экономические вопросы. Сирия крайне нуждается в восстановлении энергосистемы и электрообеспечении. Москва может помочь с нефтепродуктами и поучаствовать в разработке нефтяных месторождений, сконцентрированных в основном на востоке. Дамаск также нуждается в гуманитарной помощи, восстановлении домов и поставках пшеницы.

Что касается геополитики, то здесь важным вопросом остается сохранение баз России в Тартусе и Латакии. Учитывая не снижающиеся угрозы со стороны Израиля, Дамаск вряд ли будет торопить Москву с их выводом. Более того, сейчас обсуждается патрулирование приграничных с Израилем территорий. Да и в целом, Россия нужна Сирии как экономический партнер и как ведущая мировая держава. В ноябрьском интервью The Washington Post аш-Шараа признался, что его страна заинтересована в поддержке России, являющейся постоянным членом Совбеза ООН.