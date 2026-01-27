Вестник Кавказа

Назван состав российской делегации на переговорах с аш-Шараа

Назван состав российской делегации на переговорах с аш-Шараа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В грядущих переговорах с президентом Сирии будут участвовать глава Минобороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, а также вице-премьер Александр Новак.

В переговорах с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа будут участвовать высокопоставленные представители силового блока РФ, включая главу Минобороны РФ Андрея Белоусова. 

В переговорах также будет участвовать начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Позицию РФ также будет представлять заместитель Белоусова Юнус-Бек Евкуров, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. 

Также на переговорах будет присутствовать замглавы правительства РФ Александр Новак, главы финансового и строительного ведомств Антон Силуанов и Ирек Файзуллин, а также глава российской дипломатии Сергей Лавров. Также в переговорах будет участвовать помощник российского лидера Юрий Ушаков и замглавы Администрации Президента Максим Орешкин. 

Ранее официальный спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и Сирии будут обсуждать вопрос дислокации российских  военных на переговорах в Москве.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
850 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.