Посла Италии вызвали в МИД Ирана

Итальянского посла в Иране Паолу Амадеи вызвали в МИД Исламской Республики в связи с заявлениями Рима о присвоении КСИР статуса террористической организации.

Сегодня посол Италии в Иране Паола Амадеи была вызвана в МИД этой страны, сообщили во внешнеполитическом ведомстве ИРИ.

В министерстве итальянскому дипломату выразили протест в связи с заявлениями министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который сообщил о намерении Брюсселя внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций.

"Директор департамента Западной Европы в ходе этой встречи выразил решительный протест в связи с безответственной позицией главы МИД Италии и указал на законный статус КСИР как части официальных ВС Ирана"

– пресс-служба МИД Ирана

В ведомстве обратили внимание итальянской стороны о возможных последствиях, которые могут повлечь за собой подобные необдуманные слова. Кроме того, Тегеран потребовал от Италии изменить подход к ИРИ.

Напомним, что накануне Антонио Таяни анонсировал обсуждение 29 января главами МИД стран ЕС включения КСИР в число террористических организаций.