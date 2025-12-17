Азербайджан компенсирует переток электроэнергии поставками из Грузии

Азербайджан экспортирует свою "зеленую" энергию в четыре страны - Россию, Грузию, Иран и Турцию, однако часть этих поставок страна компенсирует обратными перетоками электроэнергии.

Азербайджан в минувшем 2025 году сократил поставки своей электроэнергии в соседнюю Грузию в 2,3 раза, экспортировав в страну примерно 493,980 млн кВт/ч на общую сумму около $28,501 млн, сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана. Это в 2 раза меньше (на $29,805 млн) в денежном выражении, передает Trend.

В свою очередь Грузия за первые 11 месяцев 2025 года на 15,7%, до 50,034 млн кВт/ч, нарастила переток электроэнергии в Азербайджан на сумму $3,252 млн.

Как полагают статистики, таким образом в Азербайджане компенсируют частичный дефицит электричества, образующийся из-за экспорта электроэнергии в Россию, Иран, Турцию и Грузию, который за 11 месяцев минувшего года составил 1,221 млрд кВт/ч электроэнергии на $69,7 млн.

Частично импорт электричества в Азербайджан идет и из России, Грузии и Ирана – в общей сложности в минувшем году было получено 167,5 млн кВт/ч электроэнергии на общую сумму $7,2 млн, говорится в отчете.