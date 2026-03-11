На севере Турции случилось землетрясение магнитудой 5,6

Мощное землетрясение зафиксировано в Турции минувшей ночью. Оно произошло неподалеку от города Эрбаа в 150 км от побережья Черного моря.
Сеймологи сообщают о землетрясении на севере Турции, оно произошло 13 марта в 03:35 мск.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда явления составила 5,6, эпицентр находился в 18 км от города Эрбаа в провинции Токат на севере Турции. Интенсивность сейсмического явления в эпицентре оценивается как "очень сильное".
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра магнитуда составила 5,3, очаг залегал на глубине 6 км.
Накануне вечером подземные толчки магнитудой выше 4 были зафиксированы в Анкаре.