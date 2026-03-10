Турция стремится потушить пожар иранского кризиса – Эрдоган

Президент Турции рассказал, каковы ее цели в данный момент по ситуации на Ближнем Востоке. Эрдоган пояснил, что Анкара поддерживает мир, а не войну.

Власти Турции стремятся к максимально оперативной деэскалации событий вокруг Ирана дипломатическими средствами, такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что турецкая позиция по войне против Ирана максимально однозначна: это поддержка мира и осуждение войны.

"Мы стремимся потушить пожар, пока он не разгорелся сильнее, пока огонь не распространился дальше, пока не погибло больше людей и не пролилось больше крови"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер добавил, что руководство Турции предпринимает все возможное, чтобы участники конфликта убрали пальцы с курков, пришли к перемирию и возвратились за стол переговоров.