Ситуацию вокруг Ирана обсудили главы МИД России и Саудовской Аравии

Глава российского МИД поговорил сегодня по телефону с саудовским коллегой. Министры поговорили о последних событиях на Ближнем Востоке.

Во вторник, 10 марта, главы МИД России и Саудовской Аравии провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства.

Центральной темой разговора Сергея Лаврова и Фейсала бен Фархана Аль Сауда стала беспрецедентная эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

"С обеих сторон подчеркнута важность немедленного прекращения всех боевых действий и отказа от силовых методов решения конфликта, ведущего к жертвам среди мирного населения и наносящего серьезный урон гражданской инфраструктуре как в ИРИ, так и в арабских странах Персидского залива, которые не имеют отношения к противоправным действиям США и Израиля и не должны подвергаться ударам"

– МИД РФ

Руководители внешнеполитических ведомств также заявили о необходимости консолидировать усилия международного сообщества, чтобы как можно скорее снизить военно-политическую напряженность и не допустить дальнейшую деградацию обстановки в регионе.