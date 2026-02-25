Отдых в Турции подорожает летом 2026 года

Цены на отдых в Турции 2026 едва ли будут доступными из-за резкой эскалации на Ближнем Востоке, предупредил представитель туристического сектора Турции.

Отдохнуть в Турции недорого едва ли получится у российских туристов этим летом, заявил агент по туризму, представитель турсектора Аланьи Бекир Долмуш.

"Российским туристам не стоит строить иллюзии относительно доступных цен на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне. Кризис на Ближнем Востоке серьезно осложнил экономические и туристические планы"

– Бекир Долмуш

Специалист уточнил, что напряженность на Ближнем Востоке уже оказала негативное влияние на туристическую отрасль, так как неопределенность в экономике нарастает, увеличиваются и издержки бизнеса, передает РИА Новости. Кроме того, он подчеркнул, что цены на туруслуги растут и будут расти в результате повышения стоимости энергоносителей, расценок на логистику и продукты питания.

По словам Долмуша, пострадают также гостиничный и ресторанный сектор – и новые расходы выльются в повышение цен.

В то же время, агент обратил внимание на то, что турецкому туристическому сектору нужны российские туристы. Он выразил мнение, что даже после подорожания Турция продолжит привлекать российских туристов за инфраструктуры, системы "все включено" и развитому авиасообщению.