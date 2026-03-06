С Международным женским днем Восьмое марта!

Во всем мире сегодня поздравляют женщин с традиционным праздником 8 марта – Международным женским днем. Вместе с простыми гражданами к женщинам со словами поздравлений и пожеланий обращаются президенты и премьер-министры.

Коллектив информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа" поздравляет дорогих женщин с весенним праздником, Международным женским днем 8 марта!

8 марта отмечается во всем мире, во многих странах – на самом высоком государственном уровне, в том числе в России, где этот день является государственным праздником и выходным. Женщин с Международным женскими днем поздравляют не только их близкие и коллеги, но и главы государств.

По традиции президент России Владимир Путин обратился к российским женщинам с поздравлениями уже в полночь 8 марта. Он подчеркнул, что этот праздник всегда отмечается в самой теплой и светлой атмосфере, и отметил, что женщины делают мир более добрым и помогают ему стать лучше. В основе всякой человеческой жизни лежит любовь матери, которая остается в сердце навсегда.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что российским женщинам покоряются любые вершины – во всех профессиях, в том числе там, где необходимы лидерские компетенции и стрессоустойчивость.

"Вы без колебаний приходите на помощь к тем, кто в ней нуждается, окружаете вниманием и заботой родных и близких, посвящаете себя воспитанию детей"

– Владимир Путин

Президент России пожелал российским женщинам счастья, успехов, здоровья и общего жизненного благополучия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще накануне опубликовал в государственном аккаунте в соцсетях открыткой по случаю 8 марта и поздравил азербайджанских женщин с Международным женским днем.

"Уважаемые женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем, желаю вам здоровья, счастья и успехов в делах"

– Ильхам Алиев

Первый вице-президент Азербайджана, первая леди Мехрибан Алиева также обратилась к азербайджанским женщинам с поздравлениями по случаю праздника.

"Желаю каждой женщине крепкого здоровья, хорошего настроения, безграничной любви, радости и семейного счастья!"

– Мехрибан Алиева

Со словами поздравлений к армянским женщинам обратил председатель правительства Армении Никол Пашинян. Он обратил внимание, что сегодня в Армении доля женщин на руководящих должностях в государстве бьет все исторические рекорды. По словам Пашиняна, армянские женщины больше заинтересованы в образовании и меньше – в криминальных делах, чем армянские мужчины.

В то же время он призвал армянских женщин уделять больше внимания деторождению для сочетания активности в обществе с материнством и улучшения демографических показателей Армении.