С Международным женским днем Восьмое марта!

Коллектив информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа" поздравляет дорогих женщин с весенним праздником, Международным женским днем 8 марта!
8 марта отмечается во всем мире, во многих странах – на самом высоком государственном уровне, в том числе в России, где этот день является государственным праздником и выходным. Женщин с Международным женскими днем поздравляют не только их близкие и коллеги, но и главы государств.
По традиции президент России Владимир Путин обратился к российским женщинам с поздравлениями уже в полночь 8 марта. Он подчеркнул, что этот праздник всегда отмечается в самой теплой и светлой атмосфере, и отметил, что женщины делают мир более добрым и помогают ему стать лучше. В основе всякой человеческой жизни лежит любовь матери, которая остается в сердце навсегда.
Владимир Путин выразил уверенность в том, что российским женщинам покоряются любые вершины – во всех профессиях, в том числе там, где необходимы лидерские компетенции и стрессоустойчивость.
"Вы без колебаний приходите на помощь к тем, кто в ней нуждается, окружаете вниманием и заботой родных и близких, посвящаете себя воспитанию детей"
– Владимир Путин
Президент России пожелал российским женщинам счастья, успехов, здоровья и общего жизненного благополучия.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще накануне опубликовал в государственном аккаунте в соцсетях открыткой по случаю 8 марта и поздравил азербайджанских женщин с Международным женским днем.
"Уважаемые женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем, желаю вам здоровья, счастья и успехов в делах"
– Ильхам Алиев
Первый вице-президент Азербайджана, первая леди Мехрибан Алиева также обратилась к азербайджанским женщинам с поздравлениями по случаю праздника.
"Желаю каждой женщине крепкого здоровья, хорошего настроения, безграничной любви, радости и семейного счастья!"
– Мехрибан Алиева
Со словами поздравлений к армянским женщинам обратил председатель правительства Армении Никол Пашинян. Он обратил внимание, что сегодня в Армении доля женщин на руководящих должностях в государстве бьет все исторические рекорды. По словам Пашиняна, армянские женщины больше заинтересованы в образовании и меньше – в криминальных делах, чем армянские мужчины.
В то же время он призвал армянских женщин уделять больше внимания деторождению для сочетания активности в обществе с материнством и улучшения демографических показателей Армении.