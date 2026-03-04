Нефть Brent преодолела планку в 90 долларов за баррель

Цена эталонной марки нефти Brent сегодня в ходе торгов впервые с 19 апреля 2024 года превысила $90 за баррель, вплотную к ней подобрались и цены на эталонную нефть WTI.

Мировые цены на нефть продолжают безудержный рост: так, сегодня вечером стоимость одного барреля эталонной марки нефти Brent впервые с 19 апреля 2024 преодоледа психологический барьер года в $90, следует из данных торгов.

В 16:51 мск майские фьючерсы на нефть Brent совершили кульбит, подскочив на 5,64% - до $90,23 за баррель, и этот показатель держится, передает РИА Новости.

Вслед за ней в рост пошла и эталонная марка нефти WTI - апрельский фьючерс на дорожал на 8,13%, вплотную подобравшись к конкуренту: $87,6 за баррель.

Напомним, ранее мы писали о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке и закрытие Ираном Ормузского пролива провоцируют рост цен на нефть, которые ежедневно показывают новые пики: слегка замедлились они только после того, как США пообещали охрану для танкеров в Ормузском проливе.