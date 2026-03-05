Иран готовится применить ракеты нового поколения против США и Израиля

Источник в КСИР рассказал, что вскоре Иран начнет использовать ракеты нового поколения против США и Израиля, эти ракеты "уже в пути".

Вскоре Иран начнет принять против США и Израиля новые, более передовые ракеты, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"Новое поколение ракет уже в пути. Ожидается, что в предстоящие дни в повестку войдет новый подход к атакам - с использованием более передовых и мало использовавшихся ракет повышенной дальности"

– агентство

Сообщается, что на данный момент иранские военные в основном использовали ракеты, произведенные в 2012-2014 годах.

Также собеседник агентства заверил, что производство различного рода ракетных комплексов ведется в Исламской республике постоянно.

Отметим, что накануне КСИР впервые использовал против Израиля новейшую сверхтяжелую ракету "Хорремшахр 4".

В пятницу в рамках очередной волны атак на Израиль эта ракета также была использована.

"Началась 22-я волна операции "Правдивое обещание 4" с использованием большого количества ракет "Хорремшахр 4", "Хейбар", "Фатах""

– заявление КСИР