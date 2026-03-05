Иран нанес удары по американским базам в ОАЭ, Кувейте и Катаре

Иранские военные сегодня атаковали базы США в ОАЭ, Катаре и Кувейте, а также стратегические объекты в районе Сдот-Миха в Израиле, сообщили в Корпусе стражей Исламской революции.

Подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сегодня провели ряд успешных атак по военным базам США в странах Персидского залива, передает гостелерадио Ирана.

"С раннего утра военно-морские силы армии массированной атакой беспилотников нанесли удары по базам США в Минхаде и в Абу-Даби (ОАЭ), лагерю "Аль-Адири" в Кувейте, а также радам стратегического объекта в Сдот-Михе на оккупированных территориях"

- заявление КСИР

Так, на базе Аль-Дафра были разрушены ангары для хранения и ремонта передовых беспилотников MQ9 и американского разведывательного самолета U2, на базе Али эль-Салем был уничтожен сверхсовременный радар раннего предупреждения, отметили в КСИР, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что у американских военных нет эффективных способов и средств защиты от иранских дронов "Шахед", сообщает Atlantic. В ходе закрытого брифинга в Конгрессе США глава американского Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн озвучивали эту проблему, отметив: американские военные используют доступные им средства защиты, но они мало эффективны и требуют значительных расходов.