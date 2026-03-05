Грузия и Армения обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Главы оборонных ведомств Грузии и Армении обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. Стороны подтвердили необходимость установления мира.
Главы Минобороны Грузии и Армении Ираклий Чиковани и Сурен Папикян провели телефонный разговор, информирует пресс-служба Минобороны Армении.
Стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Министры отметили важность усилий для деэскалации.
Отметим, что на днях состоялась встреча глав правительств Грузии и Армении Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна. Стороны обсудили вопросы торгово-экономических связей.