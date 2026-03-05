Вестник Кавказа

Трамп допустил отправку сухопутных сил в Иран – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Time: Трамп допускает сухопутное вторжение в Иран, если действующий режим в ИРИ сохранит власть.

Лидер США Дональд Трамп может объявить о сухопутной операции в Иране, передает Time. 

"Трамп не исключил такой возможности. Он заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырех-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться"

– Дональд Трамп 

Президент США не исключил, что военная кампания может затянуться и превысить ожидаемые в рамках плана несколько недель. 

Как отмечает издание, вторжение в Иран с использованием пехоты и танков возможно при условии сохранения властями ИРИ рычагов управления, а также при подавлении протестов. Власти США также рассчитывают выполнить все цели военной операции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2445 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.