Трамп допустил отправку сухопутных сил в Иран – СМИ

Time: Трамп допускает сухопутное вторжение в Иран, если действующий режим в ИРИ сохранит власть.

Лидер США Дональд Трамп может объявить о сухопутной операции в Иране, передает Time.

"Трамп не исключил такой возможности. Он заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырех-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться"

– Дональд Трамп

Президент США не исключил, что военная кампания может затянуться и превысить ожидаемые в рамках плана несколько недель.

Как отмечает издание, вторжение в Иран с использованием пехоты и танков возможно при условии сохранения властями ИРИ рычагов управления, а также при подавлении протестов. Власти США также рассчитывают выполнить все цели военной операции.