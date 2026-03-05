Премьер-министр Пакистана осудил атаку беспилотниками на Азербайджан

Сегодня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в разговоре с президентом АР Ильхамом Алиевым выразил осуждение в связи с нападением Ирана беспилотниками на Азербайджан.

В ходе телефонного разговора премьер-министр Пакистана заявил, что осуждает военное нападение и теракты, совершенные Ираном против Азербайджана. Он подчеркнул, что в эти тяжелые времена пакистанское государство и армия страны находятся рядом с азербайджанским государством и его армией, заверил, что Азербайджан всегда может положиться на Пакистан. Шахбаз Шариф обратил внимание на то, что дружба и братство Азербайджана и Пакистана будут продолжаться.

Ильхам Алиев выразил благодарность за поддержку и солидарность. Президент подчеркнул, что Азербайджан всегда будет стоять за правое дело братского Пакистана. Он добавил, что решительное осуждение, выраженное Пакистаном в связи с совершенным Ираном терактом против Азербайджана, еще раз отражает дружбу между Баку и Исламабадом.

Президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана отметили, что обе страны всегда находятся рядом – и в хорошие, и в сложные дни, и готовы оказывать любую взаимную поддержку.