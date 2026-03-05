Более 3,6 тыс гражданских объектов пострадали от ударов США и Израиля в Иране

Удары, которые на протяжении нескольких дней США и Израиль наносят по Ирану, по данным иранского Красного Полумесяца, причинили повреждения более чем 3,6 тыс гражданских объектов.

Американские и израильские атаки на Иран стали причиной повреждения 3 643 гражданских объектов, такие данные привел глава иранского Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, в числе получивших ущерб зданий – 3 090 жилых домов.

Кроме того, от ударов США и Израиля пострадали 528 коммерческих объектов и девять учреждений Красного Полумесяца, а также 14 медицинских и фармацевтических центров.

Коливанд добавил, что повреждены также несколько машин скорой помощи.