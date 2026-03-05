Посольство России в Иране выразило благодарность и восхищение Азербайджану

Российское посольство в Иране обратилось к Азербайджану с теплыми словами благодарности за помощь при эвакуации семей российских дипломатов.

Посольство РФ в Иране выразило огромную благодарность азербайджанской стороне за помощь, которая была оказана Баку при эвакуации женщин и детей сотрудников из Тегерана.

"От чистого сердца. Мы решили написать это сообщение неофициальным языком. Потому что оно про благодарность и восхищение"

– посольство России в Иране

В ведомстве напомнили, что 3-4 марта состоялась эвакуация в Россию через азербайджанский Лянкаран семей дипломатов.

"Мы хотим от чистого сердца выразить благодарность нашим азербайджанским друзьям, которые (это цитата эвакуированных) были по-кавказски добры, щедры и гостеприимны к каждой из наших женщин и к каждому из наших детей"

– посольство России в Азербайджане

В ведомстве пояснили, что эвакуируемых поили чаем со сладостями, поддерживали разговором, помогали с багажом и домашними питомцами – одним словом, сделали возможное для их максимального комфорта при переходе границы и вылете в РФ.

В дипмиссии пожелали Азербайджану – "нашему другу и партнеру" – мира и процветания.

Кроме того, российские дипломаты выразили благодарность иранским партнерам, которые, в невероятно сложных условиях, сделали все возможное, чтобы сто с лишним женщин и детей быстро и благополучно вернулись на Родину, а также посольству РФ в Баку.

Гостеприимство Азербайджана

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Россия совершенно искренне благодарна Азербайджану за оказываемую помощь в эвакуации россиян из Ирана.

"Мы видим, как повторяется ситуация, которая была во время атаки Израиля на Иран в июне 2025 года: тогда Азербайджан оказывал очень теплый, позитивный прием эвакуируемым россиянам, помогал им быстро покинуть территорию Ирана – и сейчас происходит то же самое. Как и тогда, Россия сейчас искренне благодарна за эту помощь. Это один из шагов на пути к нормализации отношений", - отметил он.

"Мы видим, что конструктивные контакты между Москвой и Баку проводятся на разных уровнях, включая визит делегации Минобороны РФ на прошлой неделе, визиты зампреда правительства Алексея Оверчука и представителя Генпрокуратуры Петра Городова на этой неделе. Ведутся переговоры по ряду направлений, хотя тренд на сложность контактов пока продолжается. Но хорошо, что отношения сохраняются, и по такой помощи Баку в эвакуации россиян можно судить, что остается почва и перспектива для их улучшения", - продолжил Дмитрий Солонников.

"Россияне предпочитают эвакуироваться в Азербайджан, поскольку, во-первых, трансграничная коммуникация между Ираном и Азербайджаном заметно лучше, чем между Ираном и Арменией. Во-вторых, и коммуникация между Азербайджаном и Россией заметно лучше, чем между Арменией и Россией: из Азербайджана в Россию гораздо проще попасть, чем из Армении. Поэтому, в общем, вполне логично, что большинство возвращается домой через Азербайджан", - сообщил политолог.

"В-третьих, россияне безусловно воспринимают Азербайджан как дружественную страну. Сложности в контактах продолжаются всего около года, а так наши граждане прекрасно помнят активные и позитивные отношения двух стран и ориентируются на это", - заключил Дмитрий Солонников.