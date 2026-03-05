Назначение нового верховного лидера Ирана отложено – СМИ

Власти Ирана, по данным СМИ, приняли решение пока не назначать нового верховного лидера на место убитого в результате удара США и Израиля Али Хаменеи.

В Тегеране не будут в ближайшее время назначать преемника погибшего в результате нападения США и Израиля верховного лидера Али Хаменеи, об этом пишут американские СМИ со ссылкой на иранских чиновников.

Источники, в частности, сообщают, что после распространения информации о том, что основным кандидатом на место верховного лидера ИРИ стал сын Хаменеи Моджтаба, риски для его жизни выросли, пишет The New York Times. В связи с этим было решено пока оставить вакантным пост главы государств.

Стоит отметить, что глава Минобороны Израиля Исраэль Кац в среду заявил, что любой новый верховный лидер станет для Израиля "целью на уничтожение". А президент США Дональд Трамп раскритиковал кандидатуру Моджтабы Хаменеи, пояснив, что Вашингтон стремится, чтобы этот пост занял кто-то, кто принесет гармонию и мир в Иран.