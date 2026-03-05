Вестник Кавказа

Около 1000 судов скопилось в Персидском заливе

Карта Персидского залива
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Персидском заливе скопилось около тысячи судов, они не могут пересечь Ормузский пролив в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Персидский залив за последние дни собрал около 1 тыс судов, которые не могут пересечь Ормузский пролив, рассказала глава ассоциации Lloyd’s Market Association (LMA), представляющей страховщиков на лондонском страховом рынке, Шейла Кэмерон, передает Reuters.

Она уточнила, что около 500 из этих судов – нефтяные танкеры и газовозы. Совокупная страховая стоимость находящихся в заливе судов "превышает $25 млрд". Она отметила, что с 1 марта через Ормузский пролив прошло по крайней мере 40 судов.

Ормузский пролив взят под контроль военными силами Ирана. Ранее в КСИР сообщали, что при попытке пересечь пролив были поражены 10 танкеров.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2185 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.