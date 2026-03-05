Около 1000 судов скопилось в Персидском заливе

В Персидском заливе скопилось около тысячи судов, они не могут пересечь Ормузский пролив в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Персидский залив за последние дни собрал около 1 тыс судов, которые не могут пересечь Ормузский пролив, рассказала глава ассоциации Lloyd’s Market Association (LMA), представляющей страховщиков на лондонском страховом рынке, Шейла Кэмерон, передает Reuters.

Она уточнила, что около 500 из этих судов – нефтяные танкеры и газовозы. Совокупная страховая стоимость находящихся в заливе судов "превышает $25 млрд". Она отметила, что с 1 марта через Ормузский пролив прошло по крайней мере 40 судов.

Ормузский пролив взят под контроль военными силами Ирана. Ранее в КСИР сообщали, что при попытке пересечь пролив были поражены 10 танкеров.