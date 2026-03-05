Вестник Кавказа

Трамп оценил ход операции США и Израиля против Ирана

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Глава Белого дома сообщил об уничтожении всех иранских самолетов. Он отметил, что США и Израиль оставили Исламскую Республику без противовоздушной обороны.

Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с опережением графика. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что удары по иранским объектам совершаются каждый час.

"Вооруженные силы Соединенных Штатов вместе с замечательными израильскими партнерами продолжают полностью уничтожать противника, намного опережая график"

– глава Белого дома

Он также указал на то, что американские и израильские военные уничтожили все самолеты Ирана.

"У них нет военно-воздушных сил. У них нет противовоздушной обороны. Все их самолеты уничтожены"

– Дональд Трамп

Ранее сегодня в Израиле сообщили об уничтожении 80% иранских систем ПВО.

