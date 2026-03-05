Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели телефонный разговор, обсудив в ходе него последние события в регионе.

В четверг вечером прошел телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном, соответствующее сообщение распространил МИД Азербайджана.

В нем говорится, что в ходе беседы дипломаты обменялись мнениями о последних событиях в регионе. Министры заявили об обеспокоенности, а также обратили внимание на важность воздержания от шагов, которые могут вызвать эскалацию, указали на значение обеспечения стабильности и безопасности.

Глава МИД Азербайджана проинформировал Арарата Мирзояна об атаках беспилотниками, совершенных накануне против Нахчыванской Автономной Республики, в результате которых была повреждена гражданская инфраструктура, пострадали гражданские лица.

Кроме того, дипломаты отметили важность обеспечения устойчивого мира между Ереваном и Баку, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.