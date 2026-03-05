МИД ОАЭ резко осудил удар иранских беспилотников по Азербайджану

Министерство иностранных дел ОАЭ распространило сообщение, в котором выразило решительное осуждение в связи с ударом иранских беспилотников, который был нанесен накануне по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

Объединенные Арабские Эмираты резко осуждают атаку иранских БПЛА по территории Азербайджана, соответствующее заявление распространил МИД ОАЭ.

В нем говорится, что эти враждебные действия представляют собой опасную эскалацию, грубое нарушение государственного суверенитета Азербайджана. Кроме того, они несут прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе.

"Это серьезная эскалация, подрывающая усилия по деэскалации и усиливающая напряженность в регионе"

– МИД ОАЭ

Напомним, накануне президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым осудил атаку Ирана по Азербайджану.