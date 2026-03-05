Вестник Кавказа

США рекомендовали пока не посещать Нахчыван

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские власти дали рекомендацию своим сотрудникам в настоящее время не совершать поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

Посольство США в Азербайджане распространило сообщение, в котором призвало не совершать поездки в Нахчыванскую Автономную Республику. Рекомендация опубликована на сайте дипмиссии после того, как накануне иранские беспилотники совершили атаку на Нахчыван.

"В настоящее время режим безопасности посольства США в Баку не изменился, обычные консульские услуги продолжают предоставляться"

– посольство США в Азербайджане

Кроме того, в дипмиссии призвали американцев отслеживать новости по ситуации, по возможности не посещать мест массового скопления людей и не привлекать к себе лишнего внимания, выполнять меры безопасности, а также, в случае необходимости, составить план выезда из региона.

