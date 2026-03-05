США и Израиль объявили о новой фазе войны против Ирана

ВС США в операции против Ирана переходят к новой фазе, объявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
"Президент (США) поставил перед нами еще одну задачу - уничтожить или сравнять с землей промышленную базу Ирана по производству баллистических ракет"
– Брэд Купер
Он пояснил, что цели выбраны так, чтобы у иранской стороны не было возможности восстанавливать свои силы.
"И по мере перехода к следующему этапу этой операции мы будем систематически ликвидировать мощности Ирана по производству ракет в будущем, и эта работа уже идет полным ходом"
– Брэд Купер
Накануне о переходе к новому этапу в войне против Ирана заявил глава генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.
"После завершения этапа внезапного первого удара, в ходе которого мы обеспечили превосходство в воздухе и подавили ракетную базу, мы переходим к следующему этапу кампании"
– Эяль Замир