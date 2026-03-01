Иран не хочет войны со странами Персидского залива – посол

Иран не стремится воевать со странами Персидского залива, такое заявление сделал иранский посол в России Казем Джалали в эфире телеканала РБК.
"Наш верховный лидер заявлял, что если они развяжут войну, то это будет региональная война. Но с региональными странами у нас никаких намерений на начало войны нет. Ни с кем не хотим воевать"
– Казем Джалали
Он отметил, что единственная причина, по которой по ним может быть нанесен удар со стороны Ирана – присутствие в странах Персидского залива американских военных баз. По словам посла, таким образом Тегеран обеспечивает свою защиту.
Джалали подчеркнул, что Иран не может "сидеть сложа руки", пока Соединенные Штаты с этих военных баз будут наносить удары по его территории.
Как только американцы уйдут с этих военных баз, и они будут свернуты, Тегеран не будет наносить удары в регионе, заверил посол.