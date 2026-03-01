Иран не хочет войны со странами Персидского залива – посол

Посол ИРИ в России сообщил, что Иран не намерен воевать со странами Персидского залива, однако вынужден защищать себя, так как там находятся военные базы США.

Иран не стремится воевать со странами Персидского залива, такое заявление сделал иранский посол в России Казем Джалали в эфире телеканала РБК.

"Наш верховный лидер заявлял, что если они развяжут войну, то это будет региональная война. Но с региональными странами у нас никаких намерений на начало войны нет. Ни с кем не хотим воевать"

– Казем Джалали

Он отметил, что единственная причина, по которой по ним может быть нанесен удар со стороны Ирана – присутствие в странах Персидского залива американских военных баз. По словам посла, таким образом Тегеран обеспечивает свою защиту.

Джалали подчеркнул, что Иран не может "сидеть сложа руки", пока Соединенные Штаты с этих военных баз будут наносить удары по его территории.

Как только американцы уйдут с этих военных баз, и они будут свернуты, Тегеран не будет наносить удары в регионе, заверил посол.