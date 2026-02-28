Вестник Кавказа

Новый командующий КСИР назначен в Иране

КСИР Ирана возглавил бывший советник Ахмад Вахиди. Ранее этот пост занимал МОхаммад Пакпур, он погиб во время вчерашних ударов США и Израиля.

Новым командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана назначен Ахмад Вахиди, который ранее занимал должность советника. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Вахиди назначен вместо Мохаммада Пакпура, погибшего в результате американо-израильской атаки.

В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. В результате этих атак погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави, глава Минобороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.

