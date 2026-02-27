Посольство в Израиле призвало россиян покинуть страну

Гражданам России, имеющим соответствующую возможность, стоит покинуть Израиль, заявили в дипмиссии РФ в этой стране.

Россиянам, которые в данный момент находятся в Израиле, рекомендуется уехать из страны, такое сообщение распространило посольство РФ в Израиле.

"Тем, у кого имеется такая возможность, рекомендуем покинуть Израиль на период до нормализации обстановки"

– посольство России в Израиле

В дипмиссии уточнили, что, согласно информации от Тель-Авива, погранпереход "Бегин" ("Таба"), расположенный на границе с Египтом, открыт круглосуточно, при этом россиянам с действительными документами для посещения Египта виза не понадобится.

Кроме того, КПП "Ицхак Рабин" ("Вади Араба") на границе Израиля с Иорданией открыт сегодня для выхода пассажиров до восьми часов вечера и для выезда автомобилей – до семи. Еще один КПП на границе с Иорданией, "Алленби" ("Король Хусейн"), сегодня не работает, а завтра будет действовать в обычном режиме. Отмечается, что россиянам с действительными документами для посещения Иордании виза не нужна.

"Остальные сухопутные переходы на данный момент закрыты в соответствии с указаниями служб безопасности Израиля и будут открыты после получения соответствующего разрешения"

– посольство России в Израиле

В сообщении уточняется, что в работе погранпереходов на границах израильско-египетской границе могут произойти изменения.

Тех россиян, кто остается в Израиле, призывают не терять спокойствия, быть бдительными, строго выполнять указания властей, связанные с безопасностью, не отходить далеко от специальных защищенных помещений и не покидать их до соответствующего уведомления.