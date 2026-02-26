Иранские СМИ сообщают о взрывах в Исфахане, Куме, Керманшахе и других городах

Взрывы сегодня утром раздаются не только в Тегеране, но и в других иранских городах, такую информацию распространяют иранские СМИ.
Звуки взрывов слышны не только в столице Ирана, но и в других городах Исламской Республики. Об этом сообщает агентство Fars.
В заявлении говорится, что они прогремели, в частности, в Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе.
По данным агентства Tasnim, взрывы раздаются в провинции Лурестан и городе Тебриз.
Напомним, ранее сегодня утром Израиль сообщил о нанесении превентивного удара по Ирану. Иранские СМИ заявили о нескольких взрывах в Тегеране.