Легендарный крымский комбинат возобновит выпуск своего розового масла

Уже через год крымский комбинат "Крымская Роза" после модернизации намерен возобновить переработку собственной розы и производство некогда популярных косметических средств из нее.

Легендарный комбинат "Крымская Роза" в скором времени модернизирует свое производство и в 2027 году возобновит переработку розы, выращенной на собственных площадях, сообщил генеральный директор компании Иван Гладун.

"Мы хотим вернуть на наше производство процесс переработки розы - получения гидролата и эфирного масла на нашей территории. Уже в 2026 году мы планируем закупить и установить необходимое оборудование, а в 2027 году запускать сам процесс"

- Иван Гладун

Продукция комбината прежде была очень востребована в индустрии красоты, однако с 2016 года "Крымская Роза" лишь закупала розу и перерабатывала ее на мощностях местных компаний-партнеров, ее технологи только контролировали процесс, передает "Интерфакс".

Новое оборудование, которое будет закуплено для модернизации и возобновления собственного производства, будет отечественным – его поставят крымские производители, в это планируется инвестировать около 10 млн рублей.

Помимо этого, предприятие планирует за счет автоматизации нарастить до 1,6 млн единиц выпуск производимой косметики - шампуней, гелей для душа, тоников, мицеллярных вод и других продуктов. Его мощность увеличится примерно на 20%, до 10 т в год, - добавил гендиректор.