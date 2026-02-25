Пакистан открыл огонь в ответ на операцию Талибана

На границе Пакистана и Афганистана вновь обострилась ситуация, Пакистан предпринимает ответные меры на фоне операции Талибана.
Министерство информации и вещания Пакистана сообщает, что талибы открыли огонь на границе, пакистанские военные отвечают на действия афганской стороны.
"Афганские талибы просчитались и открыли неспровоцированный огонь по нескольким точкам на пакистано-афганской границе в провинции Хайбер-Пахтунхва, на что поступает немедленный и эффективный ответ со стороны пакистанских сил безопасности"
– министерство
Ранее в четверг Афганистан объявил о начале операции против Пакистана.