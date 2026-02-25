Вестник Кавказа

Пакистан открыл огонь в ответ на операцию Талибана

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На границе Пакистана и Афганистана вновь обострилась ситуация, Пакистан предпринимает ответные меры на фоне операции Талибана.

Министерство информации и вещания Пакистана сообщает, что талибы открыли огонь на границе, пакистанские военные отвечают на действия афганской стороны.

"Афганские талибы просчитались и открыли неспровоцированный огонь по нескольким точкам на пакистано-афганской границе в провинции Хайбер-Пахтунхва, на что поступает немедленный и эффективный ответ со стороны пакистанских сил безопасности"

– министерство

Ранее в четверг Афганистан объявил о начале операции против Пакистана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
620 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.