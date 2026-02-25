Вестник Кавказа

Иран не против реализации "Маршрута Трампа" – посол ИРИ в Армении

Зангезурский коридор на карте Азербайджана и Армении
Халил Ширголами заявил, что Иран не против "Маршрута Трампа", который планируют реализовать совместно Баку и Ереван. По словам посла ИРИ в Армении, у Тегерана сложились доверительные отношения с Ереваном.

Тегеран не возражает против реализации проекта транспортного коридора TRIPP ("Маршрут Трампа") при условии, что инициатива будет содействовать продвижению мира и возможностей в регионе. Об этом рассказал глава дипмиссии Ирана в Армении Халил Ширголами. 

"Учитывая отношение американской стороны к Ирану, у нас была обеспокоенность на этот счет. Однако этот вопрос был обсужден с армянскими коллегами в очень дружеской атмосфере"

– Халил Ширголами 

По словам диппредставителя Тегерана, Ереван заверил власти ИРИ, что Армения не заинтересована в конфронтации и никогда не будет противником Исламской Республики.  Как отметил Ширголами, между странами есть взаимное доверие.

