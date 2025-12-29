Ильхам Алиев: Настало время созидания

Президент Азербайджана встретился с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд и обсудил с ними условия для жизни, созданные при поддержке государства.

Сейчас наступило время созидания, государство создает все условия для жизни своих граждан, такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Ходжавенд и встречи с местными жителями.

Он отметил, что на освобожденных территориях страны живут свыше 30 тысяч бывших вынужденных переселенцев.

"Некоторые дома восстановлены, отстроены заново. Этот процесс будет продолжен. Как вам известно, в последние 4-5 лет мы выделяли средства в основном на инфраструктурные проекты, потому что должны быть базовые условия для жизни"

– Ильхам Алиев

Он заверил своих граждан в том, что программа "Великое возвращение" реализуется быстро. Ежедневно здесь улучшается инфраструктура и реализуются базовые потребности людей – электричество, газ, вода, дороги, мосты, тоннели.

Ильхам Алиев подчеркнул, что в Ходжавенде выделяется все больше и больше рабочих мест как по линии государства, так и по линии общественных организаций, а также в частной области.

"Главное, чтобы люди теперь жили здесь комфортно и были совершенно уверены, что подобная беда с нашим народом больше никогда не случится"

– Ильхам Алиев