Турнир памяти Банишевского провели в Азербайджане

Футбольный турнир памяти Анатолия Банишевского завершился в Баку. Победу в нем одержала команда "Бина", одолевшая в финале своего соперника со счетом 4:0.

В Азербайджане состоялся футбольный турнир, посвященный 80-летию со дня рождения Анатолия Банишевского. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации футбольных федераций страны (АФФА).

В соревнованиях приняли участие команды U14, представляющие села и поселки Баку.

Финал турнира, в котором встречались команды "Бина" и "Атешгях", прошел Тренировочном центре "Далга". Победу со счетом 4:0 одержала "Бина".

После встречи состоялась церемония награждения. Победителям и призерам вручили кубки, медали и дипломы.

Кубок команде "Бина" вручили руководитель Департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмайылов и президент Федерации футбола сел Баку Вагиф Давудов.