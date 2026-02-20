Вестник Кавказа

Уиткофф и Кушнер вернутся в Женеву — СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Женеву на этой неделе для нового раунда ирано-американских переговоров.

На этой неделе в Женеве вновь ожидают прибытия американских эмиссаров — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Они примут участие в очередном раунде переговоров с Ираном, сообщают СМИ.

Спецпосланник и президентский зять примут участие в переговорах с Ираном в этот четверг, информирует Bloomberg. Последние недели стороны пытаются договориться по ядерной сделке, но Вашингтон держит в резерве силовой вариант и не сворачивают военные приготовления: на Ближнем Востоке сосредоточена мощная группировка из двух авианосцев, истребителей и самолетов-заправщиков.

Второй раунд переговоров США и Ирана в Женеве при посредничестве Омана выявил как прогресс, так и разногласия сторон. В Тегеране заявили о взаимопонимании по ряду пунктов будущей ядерной сделки. В Белом доме консультации оценили позитивно, но отметили: Иран пока не готов принять все условия, включая отказ от ракетной программы и поддержки проиранских сил, на чем настаивают США и Израиль.

