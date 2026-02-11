Турецкие производители усовершенствовали БПЛА Bayraktar AKINCI

Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar AKINCI научили бороться с беспилотниками противника – его многоцелевой барражирующий боеприпас EREN поразил цель прямым попаданием в воздухе.

Инженеры турецкой компании Baykar продолжают расширять операционные возможности ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar AKINCI и интегрировать в него новые виды вооружений: турецкие производители уже проверили его новую функцию – бороться с аналогичными аппаратами противника.

БПЛА прямым попаданием успешно уничтожил в воздухе беспилотник в ходе тестового пуска многоцелевого барражирующего боеприпаса EREN, разработанного компанией ROKETSAN. Ранее AKINCI уже успешно выполнял стрельбы "воздух-воздух" с крылатой ракетой KEMANKEŞ 1, построенной на базе искусственного интеллекта, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В ходе тестирования Bayraktar AKINCI взлетел из Центра обучения и испытаний компании, долетел в испытательную зону над Черным морем, и в акватории Синопа поразил запущенный с земли целевой БПЛА, после чего вернулся на базу.

В ходе испытаний Bayraktar AKINCI значительно повысил свою универсальность и боевую гибкость.

Последние три года компания Baykar удерживает лидерство на мировом рынке БПЛА и в 2025 году обновила собственный рекорд с показателями объема экспорта в $2,2 млрд. 90% доходов компании приходится на экспорт, а в 2023 и 2024 годах она вошла в десятку крупнейших экспортеров Турции по всем отраслям и получила награду "Чемпионы экспорта", говорится в сообщении.