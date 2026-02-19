Рейсы в Абу-Даби из Петербурга останутся в расписании до середины мая

Самолеты Etihad Airways будут летать между Санкт-Петербургом и Абу-Даби до 16 мая. Будет выполняться по три рейса в неделю.

Компания Etihad Airways до середины мая продолжит выполнять авиарейсы между Абу-Даби и Санкт-Петербургом.

Сообщается, что полеты на данном маршруте продлены до 16 мая.

Весной самолеты будут летать по вторникам, четвергам и субботам, в обратном направлении также будет выполняться по три рейса еженедельно. Вылет из Пулково в 11:40, прибытие в пункт назначения в 19:00, в обратном направлении рейсы ночные – вылет в 02:55, прибытие в 08:35.

На маршрут поставлены Airbus A321LR, расписание составлено удобно для возможного транзита россиян через ОАЭ в другие страны.