Вестник Кавказа

Рейсы в Абу-Даби из Петербурга останутся в расписании до середины мая

Аэропорт ОАЭ
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Самолеты Etihad Airways будут летать между Санкт-Петербургом и Абу-Даби до 16 мая. Будет выполняться по три рейса в неделю.

Компания Etihad Airways до середины мая продолжит выполнять авиарейсы между Абу-Даби и Санкт-Петербургом.

Сообщается, что полеты на данном маршруте продлены до 16 мая.

Весной самолеты будут летать по вторникам, четвергам и субботам, в обратном направлении также будет выполняться по три рейса еженедельно. Вылет из Пулково в 11:40, прибытие в пункт назначения в 19:00, в обратном направлении рейсы ночные – вылет в 02:55, прибытие в 08:35.

На маршрут поставлены Airbus A321LR, расписание составлено удобно для возможного транзита россиян через ОАЭ в другие страны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.