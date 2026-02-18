Грузинский порт Кулеви не используется для обхода антироссийских санкций — Кобахидзе

Премьер-министр Грузии заявил о строгом соблюдении страной санкционного режима в отношении России. В частности, он подчеркнул, что терминал Кулеви не используется для таких целей.

Власти Грузии официально отрицают использование нефтяного терминала Кулеви для обхода санкций против России. Как заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, объект, расположенный на берегу Черного моря, работает в рамках правового поля и не участвует в обходе ограничительных мер.

"Наша власть очень строго соблюдает санкционный режим. Было множество спекуляций, затем приезжали разные мониторинговые миссии, в том числе из Америки, Европы и Британии. Все подтвердили, что все заявления об обходе санкций были полной спекуляцией. Это касается и Кулеви. В связи с этим мы переслали европейским структурам полную информацию"

— Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе также прокомментировал обращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который призвал международное сообщество ввести санкции против терминала Кулеви. По мнению премьера, подобные призывы бывшего главы государства, объективно наносящие ущерб стране, отражают лишь субъективные душевные порывы бывшего грузинского политика.

По информации Reuters от 9 февраля, Евросоюз готовит 20-й санкционный пакет, который затронет 42 танкера и впервые порты третьих стран. В проекте значатся Индонезия и Грузия, в том числе черноморский терминал Кулеви, который может быть включен в список за операции с российской нефтью.