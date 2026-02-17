Иран располагает 440 кг обогащенного до 60% урана – МАГАТЭ

По сведениям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран на данный момент располагает примерно 440 кг урана, обогащенного до 60%.

На территории Ирана может оставаться порядка 440 кг обогащенного до 60% урана, рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, урана, обогащенного до 20% и 5%, в Иране еще больше.

"Так что там есть большой запас ядерных материалов"

– Рафаэль Гросси

Глава организации напомнил, что сейчас ее инспекторы лишены доступа к иранским ядерным объектам, и именно из-за наличия такого большого количества в Иране ядерных материалов его нужно восстановить. Основная задача, которая будет стоять перед инспекторами МАГАТЭ, уточнил он, – проследить, чтобы эти материалы не были переданы куда-то либо спрятаны.

Напомним, что, по классификации МАГАТЭ, уровень обогащения урана для производства ядерного оружия составляет 90%. Однако в теории для создания одного ядерного заряда хватит около 42 кг урана, обогащенного до 60%.